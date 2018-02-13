بالصور.. إنقاذ خمسيني توقف قلبة بالجنادرية بمساعدة فرق الهلال الأحمر

سعيد العجل(صدى):

نجحت الفرق الاسعافية لهيئة الهلال الاحمر المشاركة في مهرجان التراث والثقافة (32) في إعادة النبض والتنفس لذكر خمسيني فقد نبضه، بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية قبل وصوله للمستشفى.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، عبدالله نايف المريبض: إن الفرق الإسعافية المشاركة قامت بعمل إنعاش قلبي رئوي ” CPR ” لرجل في الخمسين من العمر فقد وعيه اثناء التجول في احد الاجنحه بالمهرجان.

وأوضح ” المريبض ” أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات والقيادة المتمركزه داخل المهرجان يفيد بوجود حالة إغماء لأحد الزوار في أحد الاجنحه ، وعلى الفور تم توجيه الفرقة الإسعافية الأقرب للموقع ترافقها فرقة تدخل سريع والتي باشرت الموقع في اقل من دقيقه واحده.

وذكر ” المريبض ” أنه عند مباشرة الحالة اتضح غياب النبض والتنفس لدى الحالة، وتم بشكل عاجل القيام بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي وعمل التنفس الاصطناعي، واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، حتى تمكنوا من إعادة النبض والتنفس للحالة قبل الوصول للمستشفى بفضل من الله سبحانه .