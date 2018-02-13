بالصور.. الفعاليات النسائية في الجنادرية تنطلق بمشاركة 150 أسرة

نايف السالم(صدى):

انطلقت أمس، الفعاليات النسائية في القرية التراثية بالجنادرية التي ضمت عرض 150 أسرة منتجة و 25 حرفية من محافظات المملكة كافة، إلى جانب عرض أنشطة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والعروض الثقافية وأركان الأطفال.

وأوضحت رئيسة الفعاليات التراثية النسائية منى منصور السعدون، أن الفعاليات شارك في تنظيمها أكثر من 150 أسرة منتجة، يعرضن منتجاتهن المتنوعة من أكلات شعبية وبهارات وملابس وإكسسوارات أمام الزائرات ، ويقدمن 25 حرفية قدمن من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لعرض منتجاتهن من غزل النسيج والتطريز والحياكة، والسدو وصنع السلال والأدوات الخوصية.

وأشارت السعدون، إلى تقديم العديد من الدورات التدريبية النسائية للزائرات والحرفيات في تنسيق الزهور، والتسويق الذكي، وإدارة المصاريف، كما تقدم القرية النسائية الثقافية مشاركات عدة منها الفلكلورات الشعبية، وأركان الأطفال، واستديو التصوير.

وتحفل الجنادرية بالجديد والمميز من المبادرات التي يقمن عليها حرفيات المناطق” كصنع في عسير وهي مبادرة يشارك فيها 100 حرفية تم استقبال منتجاتهن المبتكرة من منطقة عسير، بالإضافة إلى انضمام حرفيات من الطائف والمدينة المنورة يعرض إنتاجهن لأول مرة في المهرجان، كما تساهم دار الفتيات والأيتام بمشاريع صغيرة جنباً إلى جنب مع جمعية بنبان ومؤسسة أعمال التي تدعم الأسر المنتجة، بالإضافة إلى جمعية البهاق وجمعية المتقاعدين، ومؤسسة اريس الخيرية.