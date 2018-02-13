بالفيديو.. اعتقال الرئيس الجورجي السابق بطريقة مهينة

كييف(صدى):

تداولت وسائل الإعلام العالمية مقطع فيديو، سربته السلطات الأوكرانية ، يوثق لحظات مهينة عاشها الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، أثناء اعتقاله من جانب السلطات المحلية، قبل أن يرحل، أمس الاثنين، من كييف إلى بولندا.

ونقلت وسائل الإعلام، عن سلطات الحدود الأوكرانية، أن ساكاشفيلي الذي كان تولى لواء المعارضة في أوكرانيا بعد مغادرته مقعد الرئاسة في جورجيا عام 2013؛ قد جرى ترحيله إلى بولندا بعد أن أوقفه أفراد مسلحون من جهات إنفاذ القانون يرتدون زيا عسكريا في مطعم بكييف.

ولفتت صحيفة ” بيلد ” الألمانية، إلى الطريقة العنيفة والمهينة التي تم التعامل بها مع الرجل، حيث اقتاده مجموعة من المسلحين أحكموا سيطرتهم عليه بشدة، فيما كان أحدهم يجره من شعره.

كما قيدت المجموعة المسلحة ذاتها عددًا من حراس ومساعدي الرئيس الجورجي السابق، داخل المطعم، وسط دهشة رواد الحضور، ممن وجدوا أنفسهم وسط مشهد إثارة سينمائي مفاجئ.