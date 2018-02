بالفيديو.. غزل من نوع آخر بين أحلام وزوجها

في كل مره كما تعودت هذا الحب من المقربين لي يحملني الى النجاح والاستمرار فأي كلمه شكر وحب للترفيه حقهم سأبدئها لزوجي وحبيبي وصديقي وقطعه من روحي @mubarakalhajri_q ثم سأنتقل الى الشركه المنتجه التي ستكون دائماً شريكه النجاح الشركه الاولى للعطور @daralteeb_kw ثم الى منتجت هذا العمل والدي لها كان الدور الأكبر في هذا العمل والذي كانت بصمتها فيه من البدايه حتى النهايه صديقتي الصدوقه @inassaa وسأنتقل الى الأخ الكبير والصديق مدير عام شركه @luluatalfan ودعمه الكبير لي ولكل حفلاتي في كل العالم احمد ناقروا @ahmedhnagro ومن بعدها سأنتقل الى المخرجة الكبيرة @angyaklyjammal التي حققت العالميه بإخراجها لهذا العمل فشكراً فهلا على محبتك اشعر بها واشعر بأخلاقك معي دائماً وسأنتقل للجمال المشرفه العامة على اللوكات المبدعه @mayaeltal فنظرتها لم تخيب ابداً اما المايستروا @masooma_makeup @reena.hairartist ورينا اللاتي ابدعن في المكياج والشعر وشكراً ل طوني سلامه @antoine_salame الذي صمم اجمل الفستاتين وفِي وقت قصير بس بإبداع مبهر وكبير @labourjoisie والشكر لطاقم التصوير @mohammed_vivid @fotografilles الذين أبدعوا لكم صور من وحي الخيال وبحرفية عاليه جداً الشكر ل @alyousef20300 مدير أعمالي الجميل و @mahaelhajj مديره مكتبي وأختي وصديقتي الصدوقه و صديقي المقرب @omar_adeet والشكر موصول لمدير التصوير العالمي وكل طاقم التصوير و الشكر الكبير ل وأخيراً وليس آخر فقط اريد ان اقول له الله لايحرمني منكم الغالي @loushey @k_janahi اجمل القطع الفرو تلاقونها عندهم @finefourrure وللعلم لقد تم تصوير هذا الإعلان ولأول مره في قصر القصر الذي حكموا فيه كل ملوك #فرنسا وللعلم هذا اول علان تصويري لي 🌹🌹

