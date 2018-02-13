بالفيديو.. غزل من نوع آخر بين أحلام وزوجها
وجه رجل الأعمال مبارك الهاجري رسالة لزوجته الفنانة الإماراتية أحلام ، عبر فيها عن حبه الكبير لها من خلال رسالة رقيقة وجهها لها عبر تطبيق ” انستجرام ” .
ونشر مبارك صورة تجمعه بأحلام من باريس، وكانت ترتدي فيها فستاناً من اللون النيلي وبدت في غاية الاناقة، وعلق على الصورة ” في عيد ميلادك يا حبيبتي يا من ملئتي قلبي وحياتي بالحب والفخر أبارك لك في عيد ميلادك، وعيني تراك أجمل زوجة من كل يوم مضى ” .
وكانت أحلام في وقت سابق نشرت مقطع فيديو من أغنيتها الجديدة التي تقوم بتصويرها في باريس بوجود زوجها، وعلقت عليه قائلة ” في كل مره كما تعودت هذا الحب من المقربين لي يحملني الى النجاح والاستمرار فأي كلمه شكر وحب للترفيه حقهم سأبدئها لزوجي وحبيبي وصديقي وقطعه من روحي مبارك الهاجري.. ” .
في كل مره كما تعودت هذا الحب من المقربين لي يحملني الى النجاح والاستمرار فأي كلمه شكر وحب للترفيه حقهم سأبدئها لزوجي وحبيبي وصديقي وقطعه من روحي @mubarakalhajri_q ثم سأنتقل الى الشركه المنتجه التي ستكون دائماً شريكه النجاح الشركه الاولى للعطور @daralteeb_kw ثم الى منتجت هذا العمل والدي لها كان الدور الأكبر في هذا العمل والذي كانت بصمتها فيه من البدايه حتى النهايه صديقتي الصدوقه @inassaa وسأنتقل الى الأخ الكبير والصديق مدير عام شركه @luluatalfan ودعمه الكبير لي ولكل حفلاتي في كل العالم احمد ناقروا @ahmedhnagro ومن بعدها سأنتقل الى المخرجة الكبيرة @angyaklyjammal التي حققت العالميه بإخراجها لهذا العمل فشكراً فهلا على محبتك اشعر بها واشعر بأخلاقك معي دائماً وسأنتقل للجمال المشرفه العامة على اللوكات المبدعه @mayaeltal فنظرتها لم تخيب ابداً اما المايستروا @masooma_makeup @reena.hairartist ورينا اللاتي ابدعن في المكياج والشعر وشكراً ل طوني سلامه @antoine_salame الذي صمم اجمل الفستاتين وفِي وقت قصير بس بإبداع مبهر وكبير @labourjoisie والشكر لطاقم التصوير @mohammed_vivid @fotografilles الذين أبدعوا لكم صور من وحي الخيال وبحرفية عاليه جداً الشكر ل @alyousef20300 مدير أعمالي الجميل و @mahaelhajj مديره مكتبي وأختي وصديقتي الصدوقه و صديقي المقرب @omar_adeet والشكر موصول لمدير التصوير العالمي وكل طاقم التصوير و الشكر الكبير ل وأخيراً وليس آخر فقط اريد ان اقول له الله لايحرمني منكم الغالي @loushey @k_janahi اجمل القطع الفرو تلاقونها عندهم @finefourrure وللعلم لقد تم تصوير هذا الإعلان ولأول مره في قصر القصر الذي حكموا فيه كل ملوك #فرنسا وللعلم هذا اول علان تصويري لي 🌹🌹
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2113 ] نشر منذ 1 ساعة
عيب والله عيب يامبارك بأخي غازل زوجتك في غرفة النوم مو قدام الخلق بغرفة النوم سو اللي تبيه وانظم فيها الاشعار الغزليه مهوب قدام الخلق
رااايق[ عدد التعليقات: 3720 ] نشر منذ 50 دقيقة
أعتقد أن العلاقات الخاصة أو الكلام الخاص ** بين زوجين ** ماهي للنشر **
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الا أذا فيه رساله تبغون توصلونا لأحد معين ** !!!!!!!!!!!!!!!