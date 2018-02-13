بالفيديو.. غزل من نوع آخر بين أحلام وزوجها

أماني الغامدي(صدى):

وجه رجل الأعمال مبارك الهاجري رسالة لزوجته الفنانة الإماراتية أحلام ، عبر فيها عن حبه الكبير لها من خلال رسالة رقيقة وجهها لها عبر تطبيق ” انستجرام ” .

ونشر مبارك صورة تجمعه بأحلام من باريس، وكانت ترتدي فيها فستاناً من اللون النيلي وبدت في غاية الاناقة، وعلق على الصورة ” في عيد ميلادك يا حبيبتي يا من ملئتي قلبي وحياتي بالحب والفخر أبارك لك في عيد ميلادك، وعيني تراك أجمل زوجة من كل يوم مضى ” .

وكانت أحلام في وقت سابق نشرت مقطع فيديو من أغنيتها الجديدة التي تقوم بتصويرها في باريس بوجود زوجها، وعلقت عليه قائلة ” في كل مره كما تعودت هذا الحب من المقربين لي يحملني الى النجاح والاستمرار فأي كلمه شكر وحب للترفيه حقهم سأبدئها لزوجي وحبيبي وصديقي وقطعه من روحي مبارك الهاجري.. ” .