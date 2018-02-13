إطلاق مسابقتي كأس خادم الحرمين للهجن بالرياض وولي العهد في الطائف

واس(صدى):

أعلن رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد , صدور موافقة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على إطلاق مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للهجن في الرياض، بداية من العام المقبل ، وكذلك مسابقة كأس سمو ولي العهد للهجن في محافظة الطائف، بداية من صيف هذا العام , وبشكل سنوي .

وبهذه المناسبة، عبر الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، عن خالص شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الإدارة على موافقته بإقامة هاتين البطولتين ، معبرا ” عن اعتزازه وكافة المهتمين برياضة الهجن الأصيلة بما تحمله من مسمى غالٍ على الجميع، يؤكد العناية والاهتمام البالغين اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام، ورياضة الهجن بشكل خاص، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ” ، مشيراً إلى ” حرص اتحاد الهجن على إقامة مثل هذه المسابقات الكبرى، وبما يعكس مكانتها وما تحمله هذه الرياضة العربية الأصيلة من تاريخ وإرث كبيرين، يجسد حضارة وعراقة سباقات الهجن في المملكة على مر العصور ” .

يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن تأسس قبل أيام بقرار من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وعُين الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيساً له .