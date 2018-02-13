الماكياج المفضل بجنون لدي الرجال في عيد الحب

أماني الغامدي(صدى):

يمكن لعيد الحب أن يكون مناسبة مثالية لتجديد الحب مع الشريك، وفرصة مؤاتية لتعزيز المشاعر القوية بينكما من جديد. تعرفي الى خطوات الماكياج التي لا تضمن لك التألق بلوك فاتن فحسب، بل أيضاً بكسب قلب الشريك، لأنّ غالبيتهم يعتبرونها مثالية، ويعجبون أكثر بالمرأة التي تتبعها.

– اختاري كريم أساس مناسب لطبيعة بشرتك ولونها، ولكن انتبهي للتركيبة التي تحافظ على وجهك طبيعياً، حيث غالبية الرجال لا يحبذون أن يتحول وجهك إلى مكان تتكدس فيه طبقات كريم الأساس، حيث تعتبر هذه الخطوات من الأمور التي يكرهها الرجل في الماكياج، ولأنّك لا تريدين إلا كسب إعجابه، إحرصي على تحضير بشرتك جيداً قبل الماكياج، واختيار كريم الأساس المناسب.

– لا تكوني كلاسيكية في ماكياج العيون، واختاري صيحات صارخة وجريئة، فلعينيك تأثيرهما عليه، ولا مانع لديه أن تكوني من اللواتي يعمدن إلى تقوية الماكياج في هذه الليلة، شرط أن يظل اختيارك من العناوين التي تليق بك وبشخصيّاتك. السموكي خيار موفق، حتّى ولو كان ملوّناً، والآيلاينر أيضاً مقبول، ولكن الأهم من هذا كلّه. لا تتجاهلي الكحل الأسود والماسكارا الكثيفة على الرموش.

– الأحمر لون أحمر الشفاه الأكثر حضوراً في هذه الليلة، ولا شكّ أنه سيمنحك سحراً فريداً، ولكن الأهم هنا هو اختيار التدرج المناسب للون بشرتك وشعرك وحتى عينيك. في الأحمر عشرات التدرجات، وليس بالضرورة أن تناسبك كلّها.

-الأهم في ليلة عيد الحب أن تعتمدي ماكياج جذاباً وأنيقاً من دون مبالغة، وأن تظلي محافظة على أنوثتك التي يعشقها.