تعليم حفر الباطن يكرم 142 طالبًا من المتفوقين

نايف السالم(صدى):

نظمت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً، بحضور محافظ حفر الباطن عبدالمحسن بن محمد العطيشان، ومدير عام شؤون المعلمين بالوزارة خالد بن علي القحطاني ومديري الإدارات الحكومية وأولياء الأمور.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلاه كلمة للطلاب المتفوقين، ثم كلمة مدير التعليم عايض الرحيلي قدم فيها الشكر والتقدير لمحافظ حفر الباطن لدعمه لهذا الحفل، وللمعلمين وأولياء الأمور الذين لم يدخروا جهدا وقدموا خبراتهم ودعمهم للطلاب.

عقب ذلك قدم الطلاب أوبريت التفوق، وفي نهاية الحفل قام محافظ حفر الباطن بتكريم الموظفين المثاليين الحائزين على جائزة الموظف المثالي, وتكريم الطلاب المتفوقين البالغ عددهم 142 طالباً بالإضافة إلى تكريم الرعاة والجهات المشاركة.