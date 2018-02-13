تعليم تبوك ينفذ التصفية المحلية للأولمبياد الوطني الرابع للروبوت

محمود البلوي(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلةً بإدارة نشاط الطالبات أمس، ورشة تدريبية بعنوان ” معايير تحكيم الأولمبياد الوطني الرابع للروبوت ” ، وذلك في مقر مدارس طلائع الغد بتبوك .

وأوضحت منسقة المشروع بتعليم تبوك منى الفاضلي أن الورشة التي نفذتها المشرفتان بإدارة نشاط الطالبات خلود الحربي، وصالحة البلوي استهدفت محكمات السومو والفيرست ليغو.

وأشارت الفاضلي، إلى أن الورشة تأتي استعدادً للمشاركة في تحكيم التصفية المحلية للأولمبياد الوطني الرابع للروبوت.