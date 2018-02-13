فيديو مروع لسيارة مسرعة تطيح بفتاتين تستقلان دراجة نارية

جاكرتا(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر للحظة تعرض لفتاتين أندونيسيتان تركبان دراجة نارية لسقوط مروع أدى إلى وفاتهما، عقب الإطاحة بهما من قبل سيارة مسرعة.

وأظهر مقطع الفيديو، الفتاتان وهما تحاولان عبور الطريق، لتتوقفا فجأةً في وسط الطريق قبل أن تأتي سيارة مسرعة وتطيح بهما من على الأرض.

فيما أكدت مصادر إعلامية أندونيسية، أن الفتاتين لقيتا حتفهما عقب نقلهما للمستشفى.

