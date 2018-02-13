أب يقتل طفلته بالسكين

لندن(صدى):

أقدم أب على قتل طفلته البالغة من العمر 8 سنوات بالطعن بالسكين، لأسباب مجهولة .

اتهمت شرطة مدينة ميدلاندز في إنجلترا، وليام بيلينغهام بقتل طفلته بعد 3 أسابيع من العثور عليها مصابة بطعنات سكين في المنزل في Walsall، غرب ميدلاندز.

وذكرت الشرطة في بيان أن الوالد قد اتُهم بقتل ابنته ميلي، بالإضافة الى أنه متهم بـ ” توجيه تهديدات بالقتل ” .

ولفت البيان الى أنه تمّ اعتقال بيلينغهام (54 عاماً) بعد الحادث واحتجزته الشرطة للتحقيق معه.