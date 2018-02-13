أب يقتل طفلته بالسكين
أقدم أب على قتل طفلته البالغة من العمر 8 سنوات بالطعن بالسكين، لأسباب مجهولة .
اتهمت شرطة مدينة ميدلاندز في إنجلترا، وليام بيلينغهام بقتل طفلته بعد 3 أسابيع من العثور عليها مصابة بطعنات سكين في المنزل في Walsall، غرب ميدلاندز.
وذكرت الشرطة في بيان أن الوالد قد اتُهم بقتل ابنته ميلي، بالإضافة الى أنه متهم بـ ” توجيه تهديدات بالقتل ” .
ولفت البيان الى أنه تمّ اعتقال بيلينغهام (54 عاماً) بعد الحادث واحتجزته الشرطة للتحقيق معه.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2812 ] نشر منذ 57 دقيقة
ياقلبي و حسبي الله علية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26784 ] نشر منذ 43 دقيقة
المخدرات😐
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2889 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله ياخذه ويحرمه عافيته 😭 البنت تجنن ياعمرررري عليها