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أب يقتل طفلته بالسكين

أب يقتل طفلته بالسكين
لندن(صدى):

أقدم أب على قتل طفلته البالغة من العمر 8 سنوات بالطعن بالسكين، لأسباب مجهولة .

اتهمت شرطة مدينة ميدلاندز في إنجلترا، وليام بيلينغهام بقتل طفلته بعد 3 أسابيع من العثور عليها مصابة بطعنات سكين في المنزل في Walsall، غرب ميدلاندز.

وذكرت الشرطة في بيان أن الوالد قد اتُهم بقتل ابنته ميلي، بالإضافة الى أنه متهم بـ ” توجيه تهديدات بالقتل ” .

ولفت البيان الى أنه تمّ اعتقال بيلينغهام (54 عاماً) بعد الحادث واحتجزته الشرطة للتحقيق معه.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2812 ] نشر منذ 57 دقيقة

ياقلبي و حسبي الله علية

[ عدد التعليقات: 2889 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله ياخذه ويحرمه عافيته 😭 البنت تجنن ياعمرررري عليها

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