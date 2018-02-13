بالصور.. سفير خادم الحرمين بإندونيسيا يطالب وسائل الإعلام المختلفة بالمصداقية

نايف السالم(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا السفير أسامة بن محمد الشعيبي، أنه يجب على وسائل الإعلام من قنوات فضائية وصحف ومواقع الإلكترونية وقنوات السوشيال الميديا المختلفة أن تقوم بنقل الأخبار والحقائق كما هي دون تحريف أو تزييف أو تضليل كما يجب أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والمعتمدة وأن تكون حيادية تجاه القضايا المختلفة.

كما أن بعض وسائل الإعلام بحاجة ماسة إلى تجديد مصداقيتها، ولذلك عليها أن تتمسك بالمواثيق المهنية الصحافية التي تتماشى مع الأهداف السامية للإعلام في تنوير شعوب العالم نحو الحياة الأمثل.

وأشار السفير الشعيبي إن رسالة الإعلام هي رسالة نزيهة وشريفة ولا يمكن أن تتحقق ما لم تجد أناسا صاديقين لديهم إيمان بأهمية هذه الرسالة وما تحويه من أهداف نبيلة.

وبين السفير الشعيبي أن تزايد وسائل الإعلام الإلكترونية بشكل كبير لهو شيء مفرح للغاية وذلك للمساعدة في متابعة الأخبار العاجلة أولا بأول ومعرفة ما يدور في العالم من أحداث عاجلة ولكن هذا التنافس قد يؤدي أحيانا إلى التسرع في نقل بعض الغير الصحيحة. ولذلك يجب على مسؤولي المواقع الإلكتروني تحري الدقة في نشر الأخبار.

وأضاف السفير الشعيبي: إن ما يؤلمنا جميعا هي تلك الأكاذيب التي ينسجها من ليس لديهم أدنى مسؤولية عما يكتبونه ويسطرونه وما تمليه عليهم ضمائرهم الدنيئة.

وقال السفير الشعيبي: تتعرض المملكة العربية السعودية بين تارة وأخرى إلى حملات إعلامية من جهات معادية للنيل من سمعة ومكانة المملكة العربية السعودية الثابتة والراسخة وذلك بسبب وقوفها وثباتها أمام العديد من القضايا الدولية والتي تحتم عليها مكانتها الدولية والإسلامية تمسكها بالمبادئ الصحيحة واتخاذها الإسلام الوسطى طريق لتعاملاتها الحياتية لكن كل تلك المحاولات مصيرها الفشل ولله الحمد. وهذا يعود إلى السياسة الحكيمة التي تنتجهها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظهما الله تجاه القضايا المحلية والإقليمية والوقوف بصدق مع أشقائها في محنتهم وضد جور المعتدين الطامعين.

وأضاف السفير الشعيبي: التقيت بالعديد من مسؤولي وسائل الإعلام على هامش ذكر اليوم الوطني للصحافة الإندونيسية كما التقيت برئيس هيئة الصحافيين الإندونيسيين السيد مارغيونو الذي أكد التزام الصحافة الإندونيسية بكافة المعايير الصحافية الأدبية والأخلاقية وإن شاء الله سنقوم بزيارات ودية لوسائل الإعلام الإندونيسية من أجل توثيق وتقوية العلاقات فيما بين السفارة والصحافة بأنواعها.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الإندونيسية 2018 والذي عقد في مدينة بادنغ الإندونيسية – سومطرة الغربية بحضور الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وكبار المسؤولين الإندونيسيين وسفراء الدول العربية والأجنبية يتقدمهم سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا السفير أسامة بن محمد الشعيبي والسفير المصري عمرو معوض.