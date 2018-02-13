بالفيديو.. اصطدام سيارتين بسبب غزالة على إحدى الطرق السريعة

نورة الشهري (صدى):

تسببت غزالة وصغارها في اصطدام سيارتين على الطريق، وفقًا لما وثقه مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة مثبتة على أحد الطرق السريعة.

و أظهر المقطع محاولة الغزالة الأم عبور الطريق السريع- الذي لم يعرف في أي بلد- وتبعها اثنان من صغارها، وبعد عبور الأم وأحد الصغيرين اصطدمت الثانية بسيارة مسرعة؛ لتتوقف السيارة فجأة وتصطدم بها سيارتان من الخلف.

ويظهر الجزء الأخير من الفيديو الكارثة الحقيقة؛ فبعد الاصطدام المتكرر للسيارات نزل ركابها للاطمئنان على حالة السيارات وإذا ما كان أحد أصيب بسوء ليتزامن ذلك مع قدوم شاحنة نقل كبيرة، دهست ركاب السيارات الثلاث بعد ترجلهم، بشكل درامي، فيما عادت الغزالة وصغيريها أدراجها.