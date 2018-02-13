النيابة العامة: السجن 15 سنة لمن يستغل الأطفال في التسول

علي القحطاني (صدى):

حذرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، من استغلال الأطفال في التسول، مؤكدة أن ذلك يعتبر من جرائم الاتجار بالأشخاص .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : استغلال الأطفال في التسول من جرائم الاتجار بالأضخاص وتصل عقوبتها إلى السجن 15سنة وغرامة مليون ريال.