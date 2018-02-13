النيابة العامة: السجن 15 سنة لمن يستغل الأطفال في التسول
حذرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، من استغلال الأطفال في التسول، مؤكدة أن ذلك يعتبر من جرائم الاتجار بالأشخاص .
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : استغلال الأطفال في التسول من جرائم الاتجار بالأضخاص وتصل عقوبتها إلى السجن 15سنة وغرامة مليون ريال.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26784 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب عطوني واحد بس
يستغل الأطفال ف التسول
وتم القبض وتطبيق العقوبة علية
واحد بس🤔