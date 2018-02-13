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النيابة العامة: السجن 15 سنة لمن يستغل الأطفال في التسول

النيابة العامة: السجن 15 سنة لمن يستغل الأطفال في التسول
علي القحطاني (صدى):

حذرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، من استغلال الأطفال في التسول، مؤكدة أن ذلك يعتبر من جرائم الاتجار بالأشخاص .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : استغلال الأطفال في التسول من جرائم الاتجار بالأضخاص وتصل عقوبتها إلى السجن 15سنة وغرامة مليون ريال.

 


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