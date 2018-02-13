الدفاع المدني برفحاء ينفذ التمرين الفرضي ” كارثة سيول‎ “

نايف السالم(صدى):

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة رفحاء صباح اليوم الثلاثاء، التمرين الفرضي ” كارثة سيول ” والتي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، لتحقيق أعلى درجات الإستعداد لمواجهة المخاطر الناجمة عن الأمطار والسيول.

وجاء ذلك بحضور محافظ رفحاء ومدير الدفاع المدني بالمنطقة، وبمشاركة الجهات المعنية ” اعضاء اللجنة الفرعية بالمحافظة ” ، وعددها (15) جهة حكومية مدنية وعسكرية.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي تميّز التمرين بالأداء العالي من الجهات المعنية كافة، بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ لا قدّر الله ، وشملت الفرضية الأعمال من إطفاء وإنقاذ وإخلاء وإيواء وإسعاف للأسر المتضررة، وبعد نهاية الفرضية تم إعادة الأوضاع والتأكد من خلو الموقع من كافة مسببات المخاطر.