كوتينيو: لم أفكر مرتين في الانضمام لبرشلونة
قال البرازيلي فيليبي كويتينو، المنضم حديثاً لنادي برشلونة الإسباني، إنه لم يفكر مرتين، حين أبدى النادي الكتالوني اهتماماً بالحصول على خدماته.
وأضاف اللاعب : حين سنحت الفرصة، لم أفكر مرتين. الأمر كان واضحاً بالنسبة لي دائماً، لأنني كنت أحلم دائماً بأن أصبح في هذا النادي.
وعن الفرق بين اللعب في ليفربول وبرشلونة، قال: اللعب إلى جانب العديد من اللاعبين الرائعين أفضل بكثير. كل فريق لديه طريقة للعب، لكني لا أزال أحاول تعلم كيف يكون اللعب هنا، كل يوم أعمل لتقديم أفضل ما لدي.
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