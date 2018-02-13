كوتينيو: لم أفكر مرتين في الانضمام لبرشلونة

نواف السالم(صدى):

قال البرازيلي فيليبي كويتينو، المنضم حديثاً لنادي برشلونة الإسباني، إنه لم يفكر مرتين، حين أبدى النادي الكتالوني اهتماماً بالحصول على خدماته.

وأضاف اللاعب : حين سنحت الفرصة، لم أفكر مرتين. الأمر كان واضحاً بالنسبة لي دائماً، لأنني كنت أحلم دائماً بأن أصبح في هذا النادي.

وعن الفرق بين اللعب في ليفربول وبرشلونة، قال: اللعب إلى جانب العديد من اللاعبين الرائعين أفضل بكثير. كل فريق لديه طريقة للعب، لكني لا أزال أحاول تعلم كيف يكون اللعب هنا، كل يوم أعمل لتقديم أفضل ما لدي.