طبيب يشعل النيران في زوجته

القاهرة(صدى):

أقدم طبيب مصري على اشعال النيران بزوجته التي تعمل طبيبة معه بإحدى المستشفيات في مدينة 6 أكتوبر المصرية ، عقب اكتشافها زواجه من ممرضة تعمل معهما في ذات المستشفى .

وتعود الواقعة عندما تلقت الزوجة اتصال تليفوني من مجهولين ، يبلغونها بأرتباط زوجها الطبيب من أخرى ممرضة تعمل في المستشفى التي تعمل بها برفقة زوجها ، وعندما واجهته بذلك نشبت مشاجرة بينهما انتهت باشعاله النيران بجسدها .

وقام الزوج بعد إطفاءه للنيران بنقل زوجته الطبيبة للمستشفى التي يعملون بها لعلاجها مٌشيرا إلى أنها تعرضت لحادث في المطبخ بالمنزل ، ولكن عقب أن شٌفيت الطبيبة وخرجت من المستشفى توجهت إلى عائلتها بمدينة السويس وتوجهت لمركز الشرطة وأبلغت عن زوجها بتعديه عليها .

وعقب ضبط الطبيب أكدت التحريات أن الزوجة الثانية له بالفعل تعمل ممرضة بالمستشفى التي يعملان بها هو وزوجته .