تدابير وقائية على حراج الطيور بمكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

شكلت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة فريقا رقابياً من قبل مدير ادارة الخدمات ويتكون من قسم النظافة وقسم الاسواق ، وذلك للوقوف على موقع حراج الطيور بمنطقة الكعكية ، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية للتأكد من نظامية وسلامة طرق البيع والعرض وإزالة كل ما يمكن أن يؤثر على الأصحاح البيئي وتحسبا لظهور أي حالات وبائية لا قدر الله .

وأكد رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي ، أن الأمانة أتخذت كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة سوق الطيور والتأكد من التزامه بالاشتراطات الصحية والبيئية ، مشيرا الى أن هناك تعميما من الإدارة العامة لصحة البيئة بضرورة تكثيف الرقابة وتشديدها على محلات الطيور وكافة المحلات المتعلقة بها ومتابعتها أولاً بأول وزيادة عدد الفرق الميدانية.

ولفت في معرض تصريحه إلى أن البلدية شكلت فريق يضم كلا من المراقبين : بندر بالخيور واحمد الزهراني واسماعيل السهلي ، وبدعم من الادارة العامة للنظافة ، وتم أمس تنفيذ حملة على الحراج وسوق الطيور ، أزالت خلالها جميع الاقفاص والشبوك العشوائية والادوات المتعلقة بالطيور وتم حجزها داخل حوش مقر البلدية.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات مع جميع الجهات ذات العلاق كوزارة الزراعة والشؤون الصحية وغيرها من الجهات المعنية، في سبيل تكثيف الرقابة وتشكيل فرق ميدانية موحدة على أسواق الطيور والتعامل مع أي حالات إشتباه قد تظهر لا قدر الله والقضاء عليه في حينه.