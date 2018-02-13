عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بغارات للتحالف العربي في ” حجة “

فهمي محمد(صدى):

سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، ما بين قتيل وجريح، بقصف لطيران التحالف العربي استهدف مواقعهم في محافظة حجة، شمال غرب اليمن.

أكدت مصادر، اليوم الثلاثاء، أن طيران التحالف استهدف مواقع للمليشيا الحوثية الإيرانية بأكثر من عشر غارات متفرقة في كلاٍ من جبهتي حرض وميدي.

وأوضح المصدر العسكري أن الضربات أصابت أهدافها بدقة في كلا الجبهتين، حيث أسفرت عن مصرع وجرح العشرات، بالإضافة إلى تدمير منصات إطلاق صواريخ وآليات عسكرية ومخابئ ومخازن للسلاح.