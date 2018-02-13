الصين تستعد لتجهيز المدينة الخضراء لتضم مليون نبته

بكين(صدى):

يسعى المصمم الصيني ستفانو أرتشتي مع فريق عمل متخصص بالطبيعة والنبات لإنجاز مشروع تجهيز مدينة ليوتشو، بمقاطعة قوانغشي بمليون نبتة، بهدف الحدّ من مخاطر التلوث البيئي التي تعاني منه البلاد بشكلٍ متزايد ، جيث سيصبح سكناً لمجتمعٍ يضم ما يقرب الـ30,000 شخص.

وفي التفاصيل، فالمدينة سوف تعج بالخضار، وتضمّ نباتات من أكثر من مئة نوع وأكثر من أربعين ألف شجرة، وبالنتيجة سوف تنتج ما يقارب الـ 900 طن من الأوكسجين سنويًا، مما يسهم بخفض متوسط درجة حرارة الهواء وتحسين نوعية الهواء والتنوع البيولوجي في المنطقة.

كما ستعمل المدينة على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية.

وأكدت وسائل إعلام صينية ، أن انتشار النباتات في الحدائق وعلى طول الشوارع، وأيضا على واجهات المباني، سيسمح للمدينة بالمساهمة في تحسين نوعية الهواء مثل امتصاص ثاني أكسيد الكربون والغبار الناعم البالغ 57 طنا في السنة، وخلق حواجز تحد من الضوضاء، وتحسين التنوع البيولوجي، وتوليد موطن للطيور والحشرات والحيوانات الصغيرة التي ستسكن المدينة.

وللمرة الأولى في الصين وفي العالم، سوف يتم جمع الحضارة مع الطبيعة لخلق مسكنٍ متكامل لحضارة الإنسان، ويأمل المصمم أن تحذو كافة المدن بالعالم نفس الطريقة من أجل الحفاظ على الطبيعة ومحاربة التغير المناخي.