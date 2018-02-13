” السعودية للمقاولين ” تنظم حفلها السنوي وتطلق مبادراتها

عادل الحربي(صدى):

نظمت الهيئة السعودية للمقاولين أمس، الحفل السنوي للهيئة وأطلقت مبادراتها، برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وقدمت الهيئة خلال الحفل عرضا مرئيا أبرز خطتها الاستراتيجية والنسخة المطورة من برنامج ” مقاول ” ، بالإضافة لبرنامج ” مزايا ” الذي يستهدف منسوبي قطاع المقاولين، إذ يتجاوز عددهم أربعة ملايين موظف مقسمين على أكثر 140000 منشأة.

واستعرضت الهيئة السعودية للمقاولين الترابط بين أهدافها ورؤية المملكة 2030، والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة بالإضافة لإنجازات الهيئة وخططها المستقبلية.