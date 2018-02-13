كادبوري تبحث عن متذوق شيكولاتة يحصل على راتب مقابل تناولها

متابعات(صدى):

أعلنت شركة كادبوري الشهيرة التي تمتلكها شركة ” موندليز ” العالمية ، عن محبي للشيكولاته سيحصلون على راتب مقابل تناولها .

وأكدت الشركة في إعلانها أنها تبحث عن ثلاثة متذوقين للشيكولاتة وآخر لتذوق مشروب الكاكاو، وسيتقاضى ما يقرب من 9 جنيهات إسترليني في الساعة مقابل تقييم الطعم.

وسيعمل من يتم قبوله مع 11 آخرين ورئيس الفريق في أماكن التذوق وغرف المناقشة لتبادل الآراء بشأن الطعم.

وتطلب الوظيفة أن يكون المتقدمين يعشقون الشيكولاتة، ولديهم حس تذوق، ولا بد أن يتحلوا بالصدق والموضوعية عند إبداء الرأي، ويحرصون على تجربة منتجات جديدة، وأخيرا يمتلكون شخصية قادرة على التواصل وبناء علاقات قوية.