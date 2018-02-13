الأمير حسام بن سعود يستقبل ذوي الشهيد الغامدي

واس(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه بالإمارة اليوم، أشقاء وأبن الشهيد وكيل رقيب عبدالعزيز بن جمعان الغامدي ، الذي استشهد وهو يدافع عن وطنه في الحد الجنوبي.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة بذوي الشهيد الغامدي ، ناقلاً لهم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد سمو أمير المنطقة أن التضحيات التي يقوم بها جنودنا البواسل لهي مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف لكل مواطن ، منوهاً بما يقوم به جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وفي مختلف المواقع الأخرى من أعمال بطولية للدفاع عن دينهم ووطنهم، الذي يعد واجب ديني ووطني في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة.

من جانبهم عبر أشقاء الشهيد وأنبه بدر ، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة على تعازيهم ومواساتهم في تخفيف مصابهم وعلى الاهتمام الدائم بأبناء الوطن في كل موقع ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن .

حضر الاستقبال مدير مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومحافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .