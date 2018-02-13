أمير الباحة يستقبل ذوي الشهيد عبدالله الزهراني

واس(صدى):

استقبل صحاب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه بالإمارة اليوم، أشقاء وأبناء الشهيد الرقيب أول عبدالله بن عطية الزهراني ، الذي استشهد وهو يدافع عن وطنه في بالحد الجنوبي.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو الأمير حسام بذوي الشهيد الزهراني ، ناقلاً لهم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد سمو أمير المنطقة أن ما يقوم به جنودنا البواسل في مختلف مواقعهم هو واجب ديني ووطني في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة، منوهاً بالتضحيات التي يقوم بها جنودنا البواسل للدفاع عن وطنهم وعقيدتهم ، التي تعتبر مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف لجميع أبناء هذا الوطن الغالي.

وأضاف سموه أن القيادة الرشيدة – رعاها الله – وجميع أبناء الوطن يقدّرون تلك البطولات والتضحيات في الذود عن تراب هذا الوطن، مؤكداً أن الجميع سيقف بالمرصاد في وجه كل حاقد ومعتدٍ يحاول المساس بأمن الوطن.

من جانبهم، عبّر أشقاء وأبناء الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة على تعازيهم ومواساتهم في مصابهم وعلى الاهتمام الدائم بأبناء الوطن في كل مكان ، عادّين استشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة شرفًا وفخرًا لهم.

حضر الاستقبال مدير مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومحافظ بني حسن محمد بن معيض الفايز .