بالفيديو.. فرح الهادي ترد على متهميها بإجراء عمليات تجميل
خرجت الفنانة فرح الهادي زوجة الفنان عقيل الرئيسي عن صمتها ، حيث ردت على ناشري فيديو قديم لها مٌشيرين فيه إلى إجراءها عمليات تجميل غيرت من شكلها إلى الأحسن .
وقالت فرح في الفيديو ” التقويم أكثر شئ غير في شكلي .. لما سويت التقويم شالوا 4 اسنان ليرجعون اسناني لورا لأن فكي كان طالع لبره ” .
وتابعت ” أنا ما سويت عمليات تجميل ما سويت غير تقويم وفيلر ، وبعدين أنا بحب شكلي سواء بعد التقويم أو قبل التقويم ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26784 ] نشر منذ 52 دقيقة
سويتي عملية تجميل ولا ماسويتي
تظلين قبيحة
أنتي وبراطم البعير هذي😆😆😆