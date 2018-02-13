  • الثلاثاء 13

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. فرح الهادي ترد على متهميها بإجراء عمليات تجميل

بالفيديو.. فرح الهادي ترد على متهميها بإجراء عمليات تجميل

بالفيديو.. فرح الهادي ترد على متهميها بإجراء عمليات تجميل
أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة فرح الهادي زوجة الفنان عقيل الرئيسي عن صمتها ، حيث ردت على ناشري فيديو قديم لها مٌشيرين فيه إلى إجراءها عمليات تجميل غيرت من شكلها إلى الأحسن .

وقالت فرح في الفيديو ” التقويم أكثر شئ غير في شكلي .. لما سويت التقويم شالوا 4 اسنان ليرجعون اسناني لورا لأن فكي كان طالع لبره ” .

وتابعت ” أنا ما سويت عمليات تجميل ما سويت غير تقويم وفيلر ، وبعدين أنا بحب شكلي سواء بعد التقويم أو قبل التقويم ” .

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *