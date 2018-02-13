بالفيديو.. فرح الهادي ترد على متهميها بإجراء عمليات تجميل

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة فرح الهادي زوجة الفنان عقيل الرئيسي عن صمتها ، حيث ردت على ناشري فيديو قديم لها مٌشيرين فيه إلى إجراءها عمليات تجميل غيرت من شكلها إلى الأحسن .

وقالت فرح في الفيديو ” التقويم أكثر شئ غير في شكلي .. لما سويت التقويم شالوا 4 اسنان ليرجعون اسناني لورا لأن فكي كان طالع لبره ” .

وتابعت ” أنا ما سويت عمليات تجميل ما سويت غير تقويم وفيلر ، وبعدين أنا بحب شكلي سواء بعد التقويم أو قبل التقويم ” .