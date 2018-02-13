بالصور.. ” البلوي ” يتفقد معرض حرس الحدود بالجنادرية

سعيد العجل(صدى):

زار معالي مدير عام حرس الحدود الفريق/ عوّاد بن عيد البلوي، المعرض والأجنحة المشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الـ٣٢ لهذا العام ١٤٣٩هـ، والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيّده الله).

وتجوّل الفريق البلوي في الأجنحة المشاركة، واطلع على استعداداتها لاستقبال الزوّار، ومدى تلبيتها لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وترسيخ مفهوم شعار المهرجان لهذا العام: (الجنادرية.. مجد ورؤية).

وأكّد على ما يحظى به المهرجان من رعايةٍ واهتمامٍ من القيادة الرشيدة (رعاها الله)، وإبراز النواحي الثقافية والفكرية والجهود الأمنية لمملكتنا الغالية، من خلال معرض يقدم من خلاله كافة المعلومات عن مهام وواجبات حرس الحدود، وإيصال رسالته للمجتمع، ومواكبته أحدث التقنيات في العالم.

وقال: ” حققت الأجهزة الأمنية عامة، وحرس الحدود خاصة مكتسبات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، ويعدّ المهرجان عادة سنويّة تظهر للأجيال ماضي المملكة العظيم، وحاضرها المجيد، في كافة المجالات ” .

وشكر الفريق البلوي، القائمين على المعرض لما ضم في أجنحته الـ(١٥)، وميدان العمليات ومسرح الجمهور، والتي تشتمل على بعض الصور والمقتنيات والعروض المرئية، من خلال: جناح مسميات حرس الحدود، وجناح الأسلحة القديمة، وجناح المضبوطات، وجناح النظم وتقنية المعلومات، وجناح البحث والإنقاذ والسلامه، وجناح التوعية النسوية، وجناح للأسلحة النوعية والحديثة. بالإضافة إلى جناحين يشاركان للمرة الأولى، وهما: جناح الرؤية ٢٠٣٠ الذي يبرز البرامج التي تنفذها المديرية لتحقيق رؤية الحاضر والمستقبل، وجناح شؤون الطيران الذي يقدم نبذة عن خدمات الإسناد الجوي لمنسوبي حرس الحدود من عسكريين ومدنيين من خلال نقل المنسوبين للمطارات المدنية في (جدة – أبها- جازان – رفحاء- الوجه) من وإلى منطقة الرياض كما يقوم بشرح عمل الرحلات اليومية للأفراد والعوائل، إضافة لتقديم خدمات الحجز عن طريق الموقع الرسمي لمنسوبي حرس الحدود.

وزار البلوي جناح الشهداء من أفراد وضباط حرس الحدود، مؤكدًا أنهم بذلوا دماءهم وأرواحهم دفاعًا عن وطنهم ومقدساته، وأنّ الجناح الذي يحتوي صور ومعلومات عنهم، هو تكريم لهم ولذويهم، كما تفقّد مدير عام حرس الحدود جناح نشأة وتطور حرس الحدود، جناح الشؤون الطبية، جناح الملبوسات، جناح القوة البرية الخاصة، جناح القوة البحرية الخاصة، جناح الشؤون البحرية، جناح أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وشاهد عرضاً للسيارات والآليات القديمة والحديثة.

وتضمنت زيارة البلوي حضور عرضٍ في ميدان عمليات حرس الحدود، وهو عبارة عن ميدان مصغر لأنظمة الحدود ويضم نماذج للموانع الحدودية ومبنى تشبيهيًا للرقابات الحدودية، والخنادق الصناعية، والعديد من العربات المستخدمة قديماً وحديثاً، وكذلك العروض الميدانية الخاصة بفرضيات القبض والتفتيش والعديد من المجسمات الخاصة بمشاريع حرس الحدود.

وشملت جولة مدير عام حرس الحدود زيارة عدد من معارض وأجنحة القطاعات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية، وهي؛ المديرية العامة للسجون، القوات الخاصة لأمن الطرق، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لدوريات الأمن، الإدارة العامة للخدمات الطبية بالأمن العام، وكالة الوزارة للشؤون العسكرية، الإدارة العامة للمجاهدين، الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، كلية الملك فهد الأمنية، الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المديرية العامة للجوازات، المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، رئاسة أمن الدولة، الجمارك السعودية، الهيئة العامة للموانىء،وزارة المالية، وطيران وزارة الحرس الوطني؛ بالإضافة إلى معرض وأجنحة جمهورية الهند، ضيف شرف (الجنادرية ٣٢) لهذا العام.

