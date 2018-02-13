الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن حاجتها لموظفين؛ لشغل 59 وظيفة صحية وإدارية شاغرة.

وقالت المدينة عبر موقعها الإلكتروني، إن الوظائف لحمَلة شهادات البورد والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية بالعاصمة الرياض.

وجاءت الوظائف على المسميات الاتيه.

– فني تخدير (عدد 12 وظيفة).

– صيدلي سريري (عدد 10 وظائف).

– مسؤول إدارة المشروع (عدد 4 وظائف).

– استشاري- أمراض القلب التداخلية.

– استشاري- جراحة الصدر.

– مساعد استشاري- جراحة المسالك البولية.

– مساعد استشاري- طب الأطفال.

– استشاري- طب الأطفال.

– مساعد استشاري- علم الأعصاب.

– استشاري- علم الأعصاب.

– مساعد استشاري- وحدة العناية المركزة.

– استشاري- جراحة السمنة.

– استشاري- وحدة العناية المركزة.

– أخصائي اضطرابات البلع عدد (وظيفتين).

– أخصائي علم النطق.

– أخصائي تقنية مختبرات (عدد 6 وظائف).

– أخصائي تخطيط وتنمية الموارد البشرية عدد (وظيفتين).

– مراجع مالي.

– مراجع إداري.

– صيدلاني (عدد 10 وظائف).

وقالت المدينة إن، التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2018م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا.