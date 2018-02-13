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وظائف خالية بشركة ” أركاد ” للمقاولات والهندسة

وظائف خالية بشركة ” أركاد ” للمقاولات والهندسة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” أركاد ” للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عن حاجتها لتشغيل موظفين، وذلك في العديد من مدن المملكة، وفقاً للتخصصات الوظيفية التالية:
Business Systems Analyst
Administration Coordinator
Welder
QC Communication Supervisor
QC Communication Inspector
Rigger-III
Personnel Coordinator
Planning Engineer
Quantity Surveyor
Sr.Cost Controller
RTFI
Quantity Surveyor
QC Coating Inspector
NDT Level III
Chief Surveyor
FOC Splicer
Project Engineer
Construction E&I Manager
ويمكن التقديم في تلك الوظائف المعلن عنها، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، والموضح عبر الرابط التالي: careers.arkad.com.


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