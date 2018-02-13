وظائف خالية بشركة ” أركاد ” للمقاولات والهندسة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” أركاد ” للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عن حاجتها لتشغيل موظفين، وذلك في العديد من مدن المملكة، وفقاً للتخصصات الوظيفية التالية:

Business Systems Analyst

Administration Coordinator

Welder

QC Communication Supervisor

QC Communication Inspector

Rigger-III

Personnel Coordinator

Planning Engineer

Quantity Surveyor

Sr.Cost Controller

RTFI

Quantity Surveyor

QC Coating Inspector

NDT Level III

Chief Surveyor

FOC Splicer

Project Engineer

Construction E&I Manager

ويمكن التقديم في تلك الوظائف المعلن عنها، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، والموضح عبر الرابط التالي: careers.arkad.com.