الطين الأخضر و الوردي علاج للروماتيزم

أماني الغامدي(صدى):

أثبتت دراسات حديثة أن الطين الأخضر والوردي علاج الأمراض فعال للأمراض الروماتيزمية بحمامات البخار الحرارية، حيث أن هناك فوائد طبية لاستخدام الطين الأخضر والوردي الساخن في علاج الروماتيزم والجروح والمشاكل الجلدية من بثور وحروق وجلد تالف أو مشروب لعلاج الالتهابات الهضمية.

كما أكدت النتائج أن الطين الساخن يستخدم بعد وضعه في ضمادة توضع على العمود الفقري أو الركبة أو العرقوب كل يومين لمدة ثلاثة أسابيع لتخفيف الآلام المفصلية، مشيرة إلى أن المشروب هو أن يتم تحضير ملعقة قهوة على كوب ماء في الصباح ولمدة 3 أيام لتطهير المعدة والأمعاء.