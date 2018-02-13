مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة

علي القحطاني(صدى):

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة العربية السعودية لفترة الربع الرابع من العام الماضي، وتضمن العرض استعراضاً لمؤشرات الاقتصاد الوطني والدولي، والتطورات الأساسية في الاقتصاد الكلي، إلى جانب مؤشرات الناتج الإجمالي، والأداء النقدي والمالي، والأسواق المحلية والدولية، وأسواق الطاقة، وسوق العمل، إلى جانب أبرز التوقعات الاقتصادية المستقبلية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.