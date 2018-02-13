خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليا

حمود العنزي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن إيصال جواز السفر بعد تجديده أصبح آلياً، من منصة أبشر عبر خدمة واصل.

وشرحت المديرية خطوات الإيصال، وهي:

1-إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

2-إحضار الجواز القديم وتسليكه لموظف البريد.

3-التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.

4-سداد السوم المستحقة للتوصيل.

5-وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد.

6-سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل في أبشر.