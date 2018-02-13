نجم تشيلسي يتسبب في اعتزال لاعب وسط هال سيتي

نواف السالم(صدى):

اتخذ لاعب وسط نادي هال سيتي، رايان ماسون، اليوم الثلاثاء، قرار بالاعتزال؛ إثر الإصابة التي تعرض لها في يناير العام الماضي.

وأعلن هال سيتي في بيان له اعتزال لاعبه، قائلًا: ” رايان طلب نصيحة العديد من أطباء الأعصاب وأطباء جراحة المخ المعروفين على المستوى العالمي ونصحوه جميعاً بعدم العودة إلى لعب كرة القدم “.

وأضاف: ” رايان يرغب في أن يعرب عن امتنانه لجميع العاملين في النادي الذين ساعدوه في التعافي، إنه مدين لهم لمساندتهم له وتعاطفهم معه طوال الأشهر الـ12 الأخيرة “.

ويبلغ اللاعب من العمر 26 عامًا، وتعرض لكسر في الجمجمة، إثر تلقيه ضربة قوية في مباراة فريقه أمام تشيلسي، حيث ارتطمت رأسه برأس غاري كاهيل، نجم الفريق