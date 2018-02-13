هرمون الحب يجعلك أكثر ثقة في ” الفلانتين “

متابعات(صدى):

ينتظر كل العشاق والمتزوجين غدا بمنتهي اللهفة، حيث أنه عيد الحب أو ” الفلانتين ” ، وهو يأتي يوم 14 من شهر فبراير من كل عام، وبمناسبة قرب معاده، يجب علي كل فرد التعرف عن الهرمون المسئول عن الشعور بالحب، والذي يمده أيضا بالثقة اتجاه الشخص الآخر.

حيث تحدث أحد أخصائي الطب النفسي عن هرمون الحب قائلًا : إن هرمون ” الأوكسيتوسون ” المعروف بهرمون الحب والثقة والسعادة، هو المسئول الأول عن هذه المشاعر.

ويتحكم هذا الهرمون في شعورك بالإعجاب اتجاه شخص، وفيما يطرأ عليك من تغييرات نفسية، مثل أن تصبح أكثر إيجابية، وأن تشعر بالسعادة بشكل دائم، والتفكير في تغيير حياتك للأفضل.

كما أكد أن إفراز هرمون ” الأوكسيتوسون ” ، يجعل الشخص يشعر بالثقة المطلقة اتجاه الشخص الذي تحبه أو المعجب به فهو يجعلك أكثر قدرة علي الترابط العاطفي، وأيضا يصبح الفرد أكثر تعاطفا ومترابطا.