” تداول وناسداك ” يحتفلا بتوقيع اتفاقية لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية

حمود العنزي(صدى):

احتفلا شركتي السوق المالية ” تداول ” و ” ناسداك ” ، اليوم الثلاثاء، بتوقيع اتفاقية لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية؛ لتطوير البنية التحتية التقنية لتداول، بمقر تداول في الرياض.

وتشمل الاتفاقية استبدال نظام التسجيل والإيداع والتسوية الحالي واستحداث نظام للمقاصة المركزية الذي سيمكن ” تداول ” وأعضاء السوق من توفير فئات جديدة للأوراق المالية في السوق السعودي وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين.

وحضر الاحتفالية كلًا من المهندس خالد بن عبد الله الحصان المدير التنفيذي لتداول، والأستاذة أدينا فريدمان المدير التنفيذي لناسداك إلى جانب عدد من مسؤولي الشركتين وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق النظام على مرحلتين حيث تشمل المرحلة الأولى تطوير البنية التحتية لأنظمة المقاصة والتسوية لسوق النقد خلال النصف الثاني من عام 2019م، وتستكمل المرحلة الثانية تطوير البنية التحتية لأنظمة المقاصة والتسوية لسوق المشتقات خلال النصف الثاني من عام 2020م.