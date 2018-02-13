اعتدال: العمل الدولي ضد ” داعش ” يعكس إرادتهم بعدم السماح بنشر الفوضى

عادل الحربي(صدى):

أكد المركز العالمي لمحاربة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ، أن العمل الدولي المستمر من دول التحالف ضد تنظيم ” داعش ” الإرهابي يعكس الإرادة الدولية في عدم السماح للمتطرفين والإرهابيين، بنشر الفوضى والدمار.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر “: ” العمل الدولي المستمر من دول التحالف ضد داعش يعكس الإرادة الدولية في عدم السماح للمتطرفين والإرهابيين تحت أي ذريعة بنشر الفوضى والدمار في العالم، وتعكس تلك الإرادة مدى الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الخطر الذي يهدد سلامة وأمن شعوب العالم ومكتسباتها وسعيها نحو الحياة والتنمية “.

يأتي ذلك في إشارة إلى الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي ضد ” داعش “، اليوم الثلاثاء، بالكويت؛ لمناقشة آلية التعامل مع ما يعرف بتنظيم داعش، بهدف تفعيل الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب، ضمن سلسلة اجتماعات للدول الأعضاء في التحالف بدأت منذ 3 سنوات.