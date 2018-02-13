10 أسباب رئيسية لاحمرار العين وطرق علاجها

متابعات(صدى):

يعانى البعض من مشكلة احمرار العين ولا يعرفون السبب وراء هذا الأمر، وعند إصابة الشخص بمشكلة العين الحمراء لا يشعر بألم في عينيه، وتتطور المشكلة عندما تتسع الأوعية الدموية في بياض العين، ويجب أن يلجأ الشخص للطبيب فوراً للتعرف على أسباب احمرار العين.

سوف نقدم لكم أهم هذه الأسباب وكيفية علاج احمرار العين:

1- جفاف العين

من أهم أسباب احمرار العين، متلازمة العين الجافة، وتحدث بسبب جفاف العين وعدم وجود دموع طبيعية داخل العين وهو ما يسبب الاحمرار، ويحدث جفاف العين نتيجة التحديق في شاشات الكمبيوتر والهاتف فترات طويلة، أو إذا كنت لا تحصل على القدر الكافي من النوم، أو بسبب ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة أو بسبب الأدوية المزمنة أو أيضاً التغيرات الهرمونية في الجسم تسبب جفاف العين.

و إذا كانت عيونك حمراء بسبب متلازمة جفاف العين يجب أن تستخدم قطرات لترطيب العين بدون وصفة طبية ويمكن أن تستخدمها على مدار اليوم.

2- التهاب ملتحمة العين ” العين الوردية ”

وهو التهاب في ملتحمة العين ” الطبقة الخارجية للعين والسطح الداخلي للجفن ” وهو من أسباب احمرار العين أيضاً، ويكون نتيجة التهاب فيروسي أو بكتيري، ويكون ” التهاب الملتحمة ” بسبب الحساسية و البكتيريا والفيروسات وزيادة إفرازات العين.

و يجب عليك زيارة طبيب العيون إذا ظهرت أعراض التهاب الملتحمة عليك من احمرار العين والتصاق الجفون وكثرة الإفرازات، حتى يحدد لك الطبيب سبب المرض هل بكتيري أم فيروسي ويصف لك العلاج المناسب من القطرات.

3- التهاب الجفن

من ضمن أسباب احمرار العين التهاب الجفن والرموش ويوجد لمرض التهاب الجفن 3 أنواع دهني، بكتيري، أو خلل في غدد ميبوبيان وهى غدد موجودة في الجفن تفرز مادة دهنية في الغشاء الدمعي، وينتج هذا المرض عن قلة نظافة العين وعدم غسلها باستمرار وتراكم البكتيريا عليها، ومن أعراضه: حكة في العين،احمرارها، تقشر الجفون.

و النظافة باستمرار للعين والجفن يساعد في علاج التهاب جفن العين، ولكن إذا وجدت أن هذا الأمر لا يساعد بمفرده هناك قطرات مضادات حيوية يصفها الطبيب لك.

4- التهاب قزحية العين

من الأمراض التي تسبب احمرار العين، وتسبب أيضاً الرؤية الضبابية، الألم، الحساسية.

يجب أن تعالج التهاب القزحية سريعاً، حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة تؤثر على عينيك، مثل: المياه الزرقاء أو الجلوكوما، التهاب المشيمة أو الشبكية، ويصف الطبيب لك قطرة مضادة للالتهاب بعد تحديد سبب التهاب قزحية العين.

5- الاستخدام المتكرر لقطرات العين

قد يكون الإفراط في استخدام قطرات العين سبباً في الإصابة بمشكلة احمرار العين، ومن الغريب أن هذه القطرات تجعل الأوعية الدموية تتسع أكثر وتزداد مشكلة العين الحمراء، لذا قبل أن تضع أي نوع قطرة في عينك يجب أن تسأل طبيبك أولاً.

6- ارتداء العدسات اللاصقة:

من بين الأسباب لاحمرار العين، فوجود عدسة داخل العين كافي لجعل عينيك باللون الأحمر.

إذا كنت تعانى من عدم الراحة عند ارتداء العدسات اللاصقة يمكنك وضع قطرات مرطبة لتقلل من احمرار العين ويفضل أن تقلل من الوقت الذي تضع فيه العدسات اللاصقة.

7- جروح العين

قد يكون سبب احمرار العين هو إصابة العين بجرح سواء بأظافرك أو عند وضع الماسكرا أو غيرها.

وعند تعرض العين للجرح فإن الأوعية الدموية تتمدد لجلب الدم وللإسراع في الشفاء، ويجب أيضاً أن تلجأ للطبيب ليصف لك قطرة تناسبك.

8- قرحة القرنية

إذا أصيبت القرنية بالعدوى أو القرحة تتسع الأوعية الدموية وتندفع في العين لمكافحة العدوى وهو ما يسبب مزيد من الاحمرار للعين.

يجب علاج قرحة القرنية سريعاً لأنها قد تسبب فقدان الرؤية والعمر، والعلاج يشمل قطرات مضادات حيوية وأدوية مضادة للفيروسات أو مضادة للفطريات أو منشطات.

9- نزف تحت ملتحمة العين:

قد يكون سبب احمرار العين هو وجود نزف تحت ملتحمة العين، إلى أن يصبح الجزء الأبيض من العين أحمر تماماً، عندما تنفجر أحد الأوعية الدموية تحت الملتحمة، ولأن الدم لا يجد مكاناً يذهب إليه فينتشر في العين.

قد يبدو هذا النزف تحت ملتحمة العين مخيفاً في مظهره، ويجب أن تذهب للطبيب لقياس ضغط العين وفحص العين.

10- الحساسية:

قد تكون الحساسية من ضمن أسباب احمرار العين، حيث تجد أعراض الحساسية في العين وتتمثل في الحكة والتورم والالتهاب، وهى من مسببات احمرار العيون.

يتمثل علاج حساسية العين في استخدام العلاجات التقليدية للحساسية لتقليل احمرار العين وطبيبك هو الذي يستطيع وصف الدواء بناء على حالتك الصحية.