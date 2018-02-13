بالصور.. فنان يصنع عوالم افتراضية بواسطة ” فوتوشوب “

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عددًا من الصور المعالجة بواسطة برنامج معالجة الصور ” فوتوشوب ” ، صممها شخصًا يدعى ” مارتن دي باسكوال ” ، وأحد أمهر الفنانين بتعديل الصور، والذي استطاع خلق عوالم افتراضية، وتصوير أمور مستحيلة لا يمكن رؤيتها في الواقع.

وكان ” باسكوال ” يبلغ من العمر عاماً واحداً عندما ظهر برنامج “Photoshop ” ، لكن اليوم وبعد أن بلغ البرنامج عامه الـ 25 ، قام باستخدام البرنامج الشهير، في صنع مالا يستطيع صنعه في الحياة الواقعية.

واكتشف ” باسكوال ” هذا البرنامج، قبل سبع سنوات، وذلك حين قام بشراء أول كاميرا رقمية خاصة به.