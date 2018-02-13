4 نصائح هامة لإسعاف فاقدي الوعي

متابعات(صدى):

فقدان الوعي هي الحالة التي يفقد فيها المريض، إدراكه وإحساسه بما يدور حوله، من أحداث ويكون هذا نتيجة الاضطرابات بالجهاز العصبي الحسي، ويصاحب هذه الاضطرابات خمود، أو ما يسمى بـانخفاض في بعض وظائف خلايا المخ، مما يدفعنا لمحاولة ايفاق الشخص الفاقد للوعي بكل السبل الممكنة، لذا سنستعرض بعض النصائح الهامة لإسعاف فاقدي الوعي.

– وضع المصاب بالإغماء على جانبه، في وضع الإفاقة.

– عدم وضع المصاب على ظهره تجنبًا لبلع اللسان، أو وجود افرازات تسبب له اختناق.

– عدم حمل المصاب وتركه على الأرض؛ لأن الجاذبية تدفع الدم إلى المخ.

– رفع الرقبة إلى الخلف؛ لفتح مجرى الهواء