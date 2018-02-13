أمير القصيم: وضعنا أهدافنا في مجال توطين الصيدليات

سالم المطيري(صدى):

أكد سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أن علم الصيدلة تخصص مهني دقيق يرتبط بحياة وسلامة البشر، مشيراً إلى أنه ليس وظيفة عادية ولذا يفترض ألا يقوم به إلا متخصص محترف.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للصيدلة، اليوم الثلاثاء، بأنه تم وضع أهداف محددة في برنامج التوطين، و البدء في نشاط توطين الصيدليات، لافتاً إلى ضرورة التأكد من كفاءة أبناء الوطن لدقة وخطورة هذه المهنة.

وقال: ” هناك فارق كبير بين الوظيفة العادية والمهنة المحترفة التي تتطلب متخصصاً مهنياً محترفاً مثل الطب والصيدلة والعلوم المهنية الأخرى التي يستلزم الاحتراف العلمي بها “.