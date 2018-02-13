رجوى: أوباما أعطى مليار ونصف دولار لإيران لإطلاق سراح معتقلين أمريكيون

طهران(صدى):

أوضحت مريم رجوى، زعيمة المعارضة الإيرانية، أن الاتفاق النووي الإيراني لم يمنح أي قوى له، مشيرة إلى أن الدول الغربية كانت تتصور أنه ستجعل النظام الإيراني مستقراً ومعتدلاً.

وأشارت ” رجوى ” ، إلى أن المليار ونص المليار دولار التي منحتها الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، يعد نوع من المقايضة لأن النظام الإيراني أفرج بعدها عن سجناء أمريكان.

وأوضحت أن هذا الأمر كان تشجيعاً لنظام إيران على أخذ المزيد من الرهائن وممارسة الإرهاب.