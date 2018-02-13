” بنك البلاد ” يعلن عن توفر 40 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك البلاد، عن توفر 40 وظيفة شاغرة للمواطنين والمواطنات، لحملة شهادات الدبلوم بعددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك ومراكز ” إنجاز ” ، التابعة للبنك في كل من: ” الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والقصيم، وتبوك، والخبر، وينبع، والخرج ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– موظف خدمات عملاء- شبكة الفروع “عدد 10 وظائف ” .

– موظف خدمات مصرفية- شبكة الفروع ” عدد 10 وظائف ” .

– موظف خدمات مصرفية- إنجاز ” عدد 10 وظائف ” .

وأشار البنك أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2018م، وللتقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل، من خلال الرابط التالي:هنا