متابعات(صدى):

يعتقد البعض أن أشعة الشمس ضارة ولها أضرار كثيرة، لذلك يبتعدوا عنها خوفاً من أضرارها وتأثير الأشعة فوق البنفسجية عليهم، ولكن هذا الأمر ليس صحيحاً على الإطلاق، حيث إنه يجب أن يتعرض كل شخص إلى أشعة الشمس بشكل معتدل وذلك لفوائدها العديدة.

لذلك أكد الأطباء على تقديم أهم 5 فوائد لأشعة الشمس، بحسب موقع وهي كالآتي :

1- أشعة الشمس مصدر غنى بفيتامين D3 ، فعندما نتعرض لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة لعدة مرات في الأسبوع يتكون فيتامين د، وهو فيتامين يساعد على حيوية الجسم ويقي من أمراض القلب .

2- تحسين المزاج، حيث إن التعرض لأشعة الشمس يساعد على إنتاج هرمون ” السيروتونين ” وهو هرمون السعادة، فأشعة الشمس تؤثر على الناقلات العصبية التي تسبب لق الحزن والنعاس والتعب، والشمس تحسن مزاجك وتعطيك مزيد من الطاقة وتزيد تركيزك.

3- تخفيف أمراض الجلد مثل: الصدفية، الأكزيما وحب الشباب، حيث أن التعرض لأشعة الشمس بشكل معتدل تخفف من هذه الأمراض، كما أوصت منظمة الصحة العالمية.

4- الوقاية من سرطان الثدي وسرطان القولون، حيث أظهرت الدراسات انخفاض معدلات السرطان بنسبة 60% للأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس باعتدال لاحتوائها على معدلات كافية من فيتامين د.

5- تحسين وظائف المخ، حيث يساعد فيتامين ” د ” الموجود في أشعة الشمس على زيادة الوظيفة المعرفية الذهنية، وضوء الشمس يساعد على تحفيز الدماغ لتنظيم وتخزين الذكريات.