وظائف خالية بـ ” شركة تقنية ” في الرياض

فاطمة الملكي(صدى):

أعلنت شركة تقنية رائدة، مقرها بالعاصمة الرياض، عن حاجتها في تشغيل موظفين باختصاصات متنوعة، طبقًا للتخصصات الوظيفية التالية:

– موظف تسويق وتجارة إلكترونية (أنثى).

– مدير المحاسبة (ذكور).

– مدير المشروع (ذكور).

– منسق (أنثى).

وأوضحت الشركة، أن التدريب خاص بالخريجين من مختلف التخصصات.

كما أتاحت التقديم لتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية للراغبين في العمل باللغة الإنجليزية، مع ذكر المسمى الوظيفي، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي:[email protected]