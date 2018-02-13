مارسيلو: خطورة باريس سان جيرمان ليس في نيمار

نواف السالم(صدى):

قال لاعب ريال مدريد البرازيلي مارسيلو، إن جماهير الريال يروق لها لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا.

وأضاف ” مارسيلو ” ، أن أسلوب نيمار في كرة القدم هو سر إعجاب جماهير الملكي به، قائلًا: ” أعتقد أنه سيجذب مشجعي ريال مدريد، يروق لهم اللاعبون الجيدون ونيمار نجم عالمي يود أي جمهور في العالم أن يحظى به فريقه “.

وعن مواجهة سان جيرمان في إطار دوري الأبطال أشار لاعب الريال إلى أن النادي الفرنسي يمتلك خطورة، لا تتمثل في نيمار فقط، متابعًا: ” باريس سان جيرمان ليس نيمار فحسب، الفريق كله جيد جداً، من الخطأ التفكير فيه وحده خلال هذه المباراة لأن الجميع على مستوى مرتفع، نعلم ما علينا القيام به دون التفكير فقط في نيمار “.