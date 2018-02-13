أبا الخيل: جاري التحقق من هويات الأطفال المصورين للمشهد المسئ

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة للتعرف على هويات الأطفال الذين صورواً مشهداً مسيئاً بطريقة مخالفة لنظام حماية الطفل، في مقطع فيديو شهير.

وقال ” أبا الخيل ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إشارة إلى المقطع المتداول لأطفال يصورون مشهدا مسيئا بطريقة مخالفة لنظام حماية الطفل، الذي أكد على حظر إنتاج ونشر وعرض وتداول أي عرض مرئي للطفل مخالف للآداب العامة وتشجيعه على الانحراف.. فقد تم بالتنسيق مع الجهات المختصة التعرف على هويات من قام بهذا العمل ويجري اتخاذ اللازم بحقهم ” .