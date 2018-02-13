وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة أرامكو توتال

فاطمة الملكي(صدى):

فتحت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ” ساتورب ” ، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للخريجين وذوي الخبرة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من أمس الاثنين.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مستشار العقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– مساعد إداري: شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– خريجو إدارة الأعمال.

– خريجو إدارة الموارد البشرية.

– خريجو الهندسة الكيميائية.

كما أشارت إلى أنه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط هنا .