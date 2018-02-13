الصحة النفسية هي السبب الرئيسي لصحة القلب

متابعات(صدى):

انتشرت في الفترة الأخيرة عدد الحالات المصابة بالأزمات القلبية وخصوصا بين الشباب، ففي الغالب يرتبط المرض بكبار السن نظرا لتقدم العمر وضعف عضلة القلب والتغيرات الفسيولوجية مع عدم وجود أي أمراض وراثية أو تاريخ مرضى لذلك.

حيث أكد أحد الأطباء أن الضغوط النفسية ومشاكل الحياة وخصوصا المشاكل العاطفية، هي السبب الرئيسي في الأزمات القلبية، فعند الصدمات العاطفية يتعرض المريض لـبعض الأعراض مثل (إغماء، غليان في الدم، ألم شديد في الصدر)، وفى هذه الحالة يتم فحص الشرايين التاجية فنجد أن الشريان سليم والقلب السليم ولا يوجد أي خلل فيه، ولكن السبب هو التعرض لأزمة نفسية.

وكما أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تأثير الحزن قد يصيب أعضاء الجسم الأخرى مثل ” العين ” ، وأثبتت الأبحاث أن الحزن يسرع ويعجل بظهور الإصابة بالمياه البيضاء، وهناك من يصاب بهذا المرض بعد أزمات نفسية أو صدمات عاطفية ومع العلاج النفسي اتضح أن المياه تزول تدريجيا، فالصحة النفسية هي أساس صحة القلب.