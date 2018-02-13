بالفيديو والصور.. انطلاق المؤتمر الدولي للصيدلة المجتمعية في القصيم

سالم المطيري(صدى):

بدأ انطلاق، المؤتمر الدولي للصيدلة المجتمعية، والذي تنظمه جامعة القصيم، ممثلة بكلية الصيدلة، اليوم الثلاثاء، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك تحت رعاية سمو الأمير د. فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم.

وشهد المؤتمر، تدشين معرضًا مصاحبًا له، والذي تقيمه الجامعة ممثلة بكلية الصيدلة في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، حيث توفرالجامعة أكثر من 200 وظيفة لطلاب وطالبات الكلية، ضمن هذا المعرض.