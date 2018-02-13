إطلاق عمليات تنظيف شاملة بـ ” الحصمة “

علي القحطاني (صدى):

قامت بلدية محافظة أحد المسارحة، ممثلة بإدارة النظافة، أمس الثلاثاء، بإطلاق عمليات تنظيف شاملة، في إسكان الملك عبدالله التنموي، بـ ” الحصمة ” شمال المحافظة، وكذلك إسكان رمادة جنوب المحافظة.

وفي هذا السياق، قال رئيس البلدية المهندس سلمان الفيفي، أن الحملة تركز على أعمال النظافة، وإزالة المخلفات الصلبة والخضراء، ومخلفات المنازل من الأثاث وغيرها من المخلفات، التي تشكل ضرراً على البيئة، أو تشوه المنظر العام، بالإضافة إلى التأكد من النظافة حول الأبنية السكنية، وإزالة الرمال وتنظيف الشوارع وإزالة التجمعات العشوائية للنفايات.

وأوضح ” الفيفي ” أن تنفيذ الحملة في إسكان ” الحصمة ” ، ورمادة سبقه مسح كامل لمختلف الأحياء، التي بموجبها تم تسجيل النقاط التي تتطلب تكثيف عمليات النظافة فيها، ملفتًا الانتباه إلى أنه جرى تخصيص 100عامل نظافة ، بالإضافة إلى الآليات والمعدات، وعدد 5 مراقبي نظافة؛ لتنفيذ عمليات التنظيف الشاملة، حيث تتضمن سيارات مخصصة؛ لنقل النفايات الصلبة من الأثاث، والنفايات كبيرة الحجم ومخلفات البناء.

ومن الجدير بالذكر، أن رئيس البلدية قدم شكره لزملائه المشرفين، على الحملة وكذلك لمدير مشروع شركة الفهاد، وكافة العاملين معه؛ للتجاوب السريع في تنفيذ هذه الحملة، التي تستهدف خدمة المواطنين.