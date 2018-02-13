بالصور.. ظهور ” بي إم دبليو Z4 ” موديل 2018 في شكلها المتوقع

عادل الحربي (صدى):

تعتبر بي إم دبليو Z4 هي من أكثر السيارات المنتظرة خلال 2018، ليس لأنها ستشترك في هندسياتها المعمارية مع أول تويوتا سوبرا جديدة منذ 15 عاماً وحسب، بل كونها ستكون ممتعة للغاية في تجربة قيادتها.

ستأتي قياسياً بمحرك تيربو 2 لتر 4 سلندر مستقيم بقوة 180 حصان، وصحيح أن ذلك لا يبدو رقماً كبيراً ولكن Z4 سيارة رياضية وليست SUV والوزن ليس بمشكلة تواجهها، وإلى جانب ذلك فمقرر توفير نسخة أكثر قوة لها بـ 385 حصان.

بي إم دبليو كشفت عن Z4 الاختبارية بالفعل، ومع الصور التجسسية التي ظهرت مرارا وتكرارا لنسختها الإنتاجية المموهة، فقد قام المصممون بإنشاء صورة توقعية تظهر ما ستبدو عليه عند وصولها.

ستحظى Z4 الإنتاجية بواجهة أمامية اختلافاتها محدودة للغاية مقارنة بالنسخة الاختبارية ويتضمن ذلك مصابيحها الأمامية وشبكها الأمامي وغطاء المحرك.

حسب التقارير، سيتم تدشين تويوتا سوبرا 2019 الجديدة كلياً بمعرض جنيف للسيارات 2018 خلال 8 مارس المقبل، أما بالنسبة لشقيقتها بي إم دبليو Z4 فستصل في سبتمبر بمعرض فرانكفورت للسيارات 2018.