فوائد وأضرار فنجان قهوة علي الريق

متابعات(صدى):

اعتاد أشخاص كثيرة علي ضرورة الاستيقاظ بفنجان القهوة، فهم لا يستطيعون تناول الإفطار قبل تناول فنجان القهوة علي الريق، وبعد تناوله يبدأ الشخص بالتعامل مع الآخرين، و هذا ما يقوم بفعله عاشقو القهوة وخاصة في الصباح.

حيث أن تناول القهوة على الريق يوميا قد يتسبب في أضرار صحية والعديد من المشكلات وهي :

إصابة الشخص بقرحة المعدة

فنجان القهوة على الريق يتسبب في ارتفاع ضغط الدم للمرضي بهذا المرض، وقد يكون السبب في تعرض حياتهم للخطر.

يسبب زيادة في نسبة الكولسترول بالدم، ويؤذى قلبك.

الأنيميا والتوتر ،حيث تزيد من شعور الشخص بالتوتر والقلق، لأن القهوة تعمل على زيادة تنشيط خلايا المخ.

لمن يعاني بالأنيميا عليك تجنب تناولها لأنها تزيد من إصابتك بذلك.

تأثيرها على العظام

تزيد من نسبة الإصابة بهشاشة العظام لأنها تكون أول شيء ينزل المعدة والتي تمد الجسم بالعناصر الضارة، فتزيد من نسبة إصابة الشخص بفقدان نسبة الكالسيوم وفيتامين ” د “.

مدرة للبول، ولذا فتناولها على الريق يزيد من فقدان الجسم نسبة كبيرة من الماء.